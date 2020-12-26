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    Sergen Yalçın'ın Sivasspor maçı 11'i

    Sergen Yalçın'ın Sivasspor maçı 11'i

    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Sivasspor maçı 11'ini büyük oranda belirledi. Annesinin cenaze törenine katılmak için Kamerun'a giden Aboubakar, karşılaşmada forma giyemeyecek.
    • Haber Merkezi
    • 26.12.2020 - 11:51
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    Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Sivasspor'u konuk edecek.

    Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak kritik maç öncesi hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılarda, Aboubakar'ın annesinden gelen üzücü haber moralleri bozdu.

    Sergen Yalçın ın Sivasspor maçı 11 i #1

    KAMERUN'A GİTTİ

    Annesini kaybeden Kamerunlu golcü, cenaze törenine katılmak için apar topar ülkesine gitti.

    Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, kritik karşılaşmada forma giyemeyecek olan Aboubakar'ın yerine forvet hattında Larin'e görev vermesi bekleniyor.

    Beşiktaş'ın muhtemel 11'i şu şekilde:

    Sergen Yalçın ın Sivasspor maçı 11 i #2

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