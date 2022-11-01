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Sergen Yalçın'ın son görüntüsü dikkat çekti

Sergen Yalçın'ın son görüntüsü dikkat çekti

Beşiktaş'taki görevinden ayrıldıktan sonra objektiflerden uzak bir hayat yaşayan Sergen Yalçın son görüntüsüyle, "Hoca ya zayıflamış ya da botoks yaptırmış" yorumlarına neden oldu.