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Sergen Yalçın'ın son görüntüsü dikkat çekti
Beşiktaş'taki görevinden ayrıldıktan sonra objektiflerden uzak bir hayat yaşayan Sergen Yalçın son görüntüsüyle, "Hoca ya zayıflamış ya da botoks yaptırmış" yorumlarına neden oldu.
- Haber Merkezi
- 01.11.2022 - 20:50
- Güncelleme : 01.11.2022 - 21:07
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, Candaş Tolga Işık'ın sunumuyla TV100 ekranlarında yayınlanan Az Önce Konuştum programına konuk oldu.
Ünlü hoca, siyah-beyazlı takımdaki görevinden ayrıldıktan sonra uzun süredir ortalıkta görünmedi.
"Hoca ya zayıflamış ya da botoks yaptırmış"
Yalçın, uzun bir aradan sonra çıktığı programdaki görüntüsüyle dikkat çekti.
Sosyal medyada taraftarlar Sergen Yalçın için, "Hoca ya zayıflamış ya da botoks yaptırmış" yorumunda bulundu.