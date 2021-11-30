Sergen Yalçın'ın takımda kalma nedeni taraftar

Beşiktaş’taki görevini bırakmayan Sergen Yalçın’ın, taraftarların Giresun maçından sonra sosyal medyada verdikleri yoğun destekten etkilendiği ve sonuna kadar mücadele etmeye karar verdiği belirlendi.

Başkan Ahmet Nur Çebi ile önceki akşam gerçekleştirdiği kritik zirvede, kendisine ve futbolcularına güvendiğini belirterek, görevine devam etmek istediğini dile getiren Teknik Direktör Sergen Yalçın yeni bir dönemin kapısını açtı.

Yalçın, Giresunspor’a 4-0 yenildikleri maçtan sonra Çebi ile durum değerlendirmesi yapacaklarını açıklayıp, istifa sinyali vermişti.

TARAFTAR İÇİN KALDI

Ancak deneyimli hocanın özellikle taraftarların sosyal medyadaki yoğun desteği nedeniyle görevde kalmaya ve sonuna kadar mücadele etmeye karar verdiği aktarıldı.

Siyah-beyazlıların büyük desteğiyle göreve gelen Sergen Yalçın’ın onları yarı yolda bırakmak istemediği vurgulandı.

KADROYU DEĞİŞTİRİYOR

Beşiktaş’ın teknik patronu önümüzdeki kritik dönemde takımda bazı değişikliklere imza atacak. Buna göre Sergen Yalçın mental açıdan yıpranmış bazı oyuncuları dinlendirecek.

Genç oyuncular Can Bozdoğan ve Rıdvan Yılmaz’a düzenli olarak 11’de forma vermeyi planlayan Yalçın, alternatif oyunculara daha fazla şans tanıyacak.

Bu arada siyah-beyazlı hocanın takımda kadro dışı bırakmayı düşündüğü bir oyuncu bulunmuyor.

Milliyet’in haberine göre; Sergen Yalçın devre arasına kadar oynayacakları tüm maçları kazanarak takımı yeniden ayağa kaldırmanın hesaplarını yapıyor.

ÇEBİ’DEN TAKIMA DESTEK

Başkan Ahmet Nur Çebi ile Asbaşkan Emre Kocadağ dün sabah saatlerinde tesislere giderek, teknik heyet ve oyuncularla bir araya geldi.

Antrenmanı izleyen ve oyunculara moral veren Başkan Çebi’nin önümüzdeki günlerde tesis ziyaretlerini sıklaştıracağı ifade edildi.