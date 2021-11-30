Euro
14.4636
-0.04%
Dolar
12.8074
-0.07%
Altın
741.89
0.94%
Borsa
1.809
0%
Bitcoin
718.390
-2.09%
BTXN Coin
51.58
-4.03%
12ºC
İstanbul
Yağmur 12 C
    Sergen Yalçın'ın takımda kalma nedeni taraftar

    Sergen Yalçın'ın takımda kalma nedeni taraftar

    Beşiktaş’taki görevini bırakmayan Sergen Yalçın’ın, taraftarların Giresun maçından sonra sosyal medyada verdikleri yoğun destekten etkilendiği ve sonuna kadar mücadele etmeye karar verdiği belirlendi.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2021 - 09:18
    • Güncelleme : 30.11.2021 - 09:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Başkan Ahmet Nur Çebi ile önceki akşam gerçekleştirdiği kritik zirvede, kendisine ve futbolcularına güvendiğini belirterek, görevine devam etmek istediğini dile getiren Teknik Direktör Sergen Yalçın yeni bir dönemin kapısını açtı.

    Yalçın, Giresunspor’a 4-0 yenildikleri maçtan sonra Çebi ile durum değerlendirmesi yapacaklarını açıklayıp, istifa sinyali vermişti.

    TARAFTAR İÇİN KALDI

    Ancak deneyimli hocanın özellikle taraftarların sosyal medyadaki yoğun desteği nedeniyle görevde kalmaya ve sonuna kadar mücadele etmeye karar verdiği aktarıldı.

    Siyah-beyazlıların büyük desteğiyle göreve gelen Sergen Yalçın’ın onları yarı yolda bırakmak istemediği vurgulandı.

    Sergen Yalçın ın takımda kalma nedeni taraftar #1

    KADROYU DEĞİŞTİRİYOR

    Beşiktaş’ın teknik patronu önümüzdeki kritik dönemde takımda bazı değişikliklere imza atacak. Buna göre Sergen Yalçın mental açıdan yıpranmış bazı oyuncuları dinlendirecek.

    Genç oyuncular Can Bozdoğan ve Rıdvan Yılmaz’a düzenli olarak 11’de forma vermeyi planlayan Yalçın, alternatif oyunculara daha fazla şans tanıyacak.

    Bu arada siyah-beyazlı hocanın takımda kadro dışı bırakmayı düşündüğü bir oyuncu bulunmuyor.

    Milliyet’in haberine göre; Sergen Yalçın devre arasına kadar oynayacakları tüm maçları kazanarak takımı yeniden ayağa kaldırmanın hesaplarını yapıyor.

    Sergen Yalçın ın takımda kalma nedeni taraftar #2

    ÇEBİ’DEN TAKIMA DESTEK

    Başkan Ahmet Nur Çebi ile Asbaşkan Emre Kocadağ dün sabah saatlerinde tesislere giderek, teknik heyet ve oyuncularla bir araya geldi.

    Antrenmanı izleyen ve oyunculara moral veren Başkan Çebi’nin önümüzdeki günlerde tesis ziyaretlerini sıklaştıracağı ifade edildi.

    Sergen Yalçın ın takımda kalma nedeni taraftar #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir