Sergen Yalçın'ın yardımcısı Murat Şahin, Hatayspor'un başına geçti

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Sergen Yalçın'ın teknik ekibinde yer alan Murat Şahin, Hatayspor'un yeni teknik direktörü oldu.

DHA'nın haberine göre; Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Hatayspor, teknik direktörlük görevi için Murat Şahin ile anlaşma sağladı.

48 yaşındaki çalıştırıcı, bu görevi üstlenmeden önce Sergen Yalçın’ın çalıştırdığı takımlarda teknik ekibin bir parçasıydı.

İLK KEZ KULÜP ÇALIŞTIRACAK

Murat Şahin, bu görevle birlikte ilk kez bir kulüp çalıştıracak. Kısa süre içinde resmi sözleşmeyi imzalaması beklenen Şahin, Hatayspor için yeni bir dönemin kapılarını aralayacak.

İLK MAÇI GALATASARAY'A KARŞI

Hatayspor, Süper Lig’in 20. haftasında cuma günü Galatasaray’ı sahasında ağırlayacak. Murat Şahin'in teknik direktörlük kariyerindeki ilk maçı olacak.