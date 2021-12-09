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    Sergen Yalçın'ın yerine kim gelmeli

    Sergen Yalçın'ın yerine kim gelmeli

    Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı teknik direktör Sergen Yalçın'ın yerine kim gelmeli sorusunu taraftarlara sorduk.
    • Özel Haber
    • 09.12.2021 - 20:42
    • Güncelleme : 09.12.2021 - 21:43
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    ENSONHABER / Abdullah Paçal

    Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, alınan kötü sonuçlar nedeniyle istifasını yönetime sundu.

    Ayrılık kararının ardından siyah-beyazlılarda teknik direktörlük için birden fazla aday yönetimin listesinde.

    ENSONHABER SORDU: BEŞİKTAŞ'IN YENİ HOCASI KİM OLMALI?

    Ensonhaber editörü Abdullah Paçal da sokağa indi ve taraftarlara istifa hakkında düşüncelerini ve Beşiktaş'ın yeni hocasının kim olması gerektiğini sordu.

    Mikrofon uzatamadığımız siz okurlarımızı da yorumlara bekliyoruz. Sizce Beşiktaş'ın yeni hocası kim olmalı?

    Sergen Yalçın'ın yerine kim gelmeli İZLE

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