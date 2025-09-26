Sergio Busquets'ten emeklilik kararı

İspanyol futbolunun efsane ismi Sergio Busquets, 2025 MLS sezonunun ardından kramponlarını asıyor.

Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nın efsane isimlerinden olan ve Inter Miami forması giyen Sergio Busquets, MLS'te sezonun tamamlanmasıyla birlikte aktif futbolculuk kariyerine nokta koyacak.

FUTBOLU BIRAKIYOR

37 yaşındaki tecrübeli futbolcu, kararını sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal bir video ile kamuoyuna açıkladı.

Busquets, “Bu sahalarda geçirdiğim son aylarım. Futbolu bırakıyorum. Çok mutluyum, gururluyum, tatmin olmuş hissediyorum ve her şeyden önce minnettarım.” ifadelerini kullandı.

Inter Miami'den yapılan açıklamada da bu sezonki MLS play-off'larının Busquets'in profesyonel kariyerinin son maçları olacağı duyuruldu.

KAZANMADIĞI KUPA YOK

2008'de ilk kez Barcelona formasını giyen ve Katalan devinin vazgeçilmezlerinden biri haline gelen Busquets; 8 LaLiga, 3 Şampiyonlar Ligi, 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 7 Copa del Rey, 3 UEFA Süper Kupa ve 7 İspanya Süper Kupası kazandı.

37 yaşındaki futbolcu ayrıca İspanya Milli Takımı ile 1 Dünya Kupası ve 1 Avrupa Şampiyonası zaferi yaşadı.