Sergio Oliveira: Aslanlar ölmez, geri dönüyorum

Dünya Kupası arasında Galatasaray'ın gerçekleştirdiği idmanda sakatlanan ve formasından yaklaşık 1 ay uzak kalacağı açıklanan Sergio Oliveira, sosyal medya hesabından bacağının son halini paylaştı.

Galatasaray antrenmanın son bölümünde girdiği ikili mücadelede ayak bileği burkulan Sergio Oliveira idmanı yarıda bırakmıştı.

Portekizli futbolcunun sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık tespit edildiği açıklanmıştı.

Bacağının son halini paylaştı

Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Sergio Oliveira, sakatlığıyla ilgili paylaşım yaptı.

Kendisine ait Instagram hesabından bir paylaşım yapan Oliveira, "Aslanlar asla ölmez! Geri dönüyorum." notuyla bacağının son halini paylaştı.

Verimli bir tedavi süreci yaşıyor

45 gün takımdan ayrı kalacağı açıklanan Sergio Oliveira, son derece verimli bir tedavi süreci geçiriyor.

Sağlık ekibinin son kontrollerine göre, Portekizli futbolcunun dönüşü 30 gün seviyesine çekilmiş durumda. Tecrübeli futbolcu tedaviye aynı şekilde cevap vermeyi sürdürürse, daha da kısa sürede takıma katılarak bir sürpriz yapabilir.