Sergio Oliveira eşi ve menajeriyle Atina'ya gitti Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı kamp kadrosuna alınmayan orta saha oyuncusu Sergio Oliveira, eşi ve menajeriyle birlikte Yunanistan'ın Atina şehrine gitti.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı kritik maçın kadrosuna alınmayan Sergio Oliveira hakkında sıcak bir gelişme yaşandı.

Portekizli oyuncu, İstanbul Havilamanı'ndan eşi ve menajeriyle birlikte komşu ülke Yunanistan'ın başkenti Atina'ya hareket etti.

Tecrübeli isimle ilgili ayrılık iddiaları konuşulurken, bu seyahatin sadece tatil amaçlı olduğu öğrenildi.

Okan Buruk izin verdi

Yaşadığı sakatlık sebebiyle kadroda yer almayan Sergio Oliveira'ya Galatasaray'ın çalıştırıcısı Okan Buruk'un milli ara için izin verdiği ve 31 yaşındaki oyuncunun Atina'ya gittiği ortaya çıktı.

Sergio Oliveira, birkaç günlük tatilin ardından İstanbul'a geri dönecek ve antrenmanlara başlayacak.