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    Sergio Oliveira: Galatasaray taraftarı kükrüyor

    Galatasaray'ın Portekizli oyuncusu Sergio Oliveira, maç sonrası paylaşımında taraftara seslendi.
    • 06.09.2022 - 13:02
    • Güncelleme : 06.09.2022 - 13:15
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    Sergio Oliveira: Galatasaray taraftarı kükrüyor

    Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Sergio Oliveira, Gaziantep FK'yi 2-1 yendikleri maçın ardından sosyal medyadan düşüncelerini paylaştı.

    İşte Oliveira'nın açıklaması

    "Kazanmak gibi güzel bir duygu yok ama zaferin tadı, evinizdeyse daha güzel, hatta tüm ikinci yarıyı 10 kişi oynamışken çok daha güzel.

    Bu stadyum, bu taraftarlar, bu kükreme... Eşsiz ve direkt yüreğinize dokunuyor.

    Çok mutluyuz. Ailemize bu galibiyeti kazandırdığımız için mutluyuz. Ancak, daha çok çalışmamız ve odaklanmamız gerektiğinin farkındayız."



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