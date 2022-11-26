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    Sergio Oliveira, idmanı yarıda bıraktı

    Galatasaray, Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını sürdürdü. İkili mücadelede ayak bileği burkulan Sergio Oliveira, antrenmanı yarıda bıraktı.
    • 26.11.2022 - 22:25
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    Sergio Oliveira, idmanı yarıda bıraktı

    Galatasaray, 2022 Katar Dünya Kupası sebebiyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarına devam ediyor.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

    Koşuyla başlayıp ısınma hareketleriyle devam eden idmanda futbolcular iki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, dar alanda oyunla sona erdi.

    Rashica, Emre ve Ross idmanda yer almadı

    Başakşehir maçında sol dizine aldığı darbeden dolayı kemik ödemi oluşan ve bir süredir tedavisine devam edilen Milot Rashica, aynı müsabakada sol arka adalesinde 2. derece zorlanma ve yırtık tespit edilen Emre Taşdemir ile iki hafta önce iç yan bağlarında yırtık oluşan ve tedavisine devam edilen Mathias Ross idmanda yer almadı.

    Sergio Oliveira, idmanı yarıda bıraktı #1

    Oliveira'nın ayak bileği burkuldu

    Antrenmanın son bölümünde girdiği ikili mücadelede ayak bileği burkulan Sergio Oliveira idmanı yarıda bıraktı. Portekizli futbolcunun durumu pazartesi günü çekilecek MR'dan sonra netlik kazanacak.

    Sergio Oliveira, idmanı yarıda bıraktı #2


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