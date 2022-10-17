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    Sergio Oliverira'dan taraftara mesaj

    Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Sergio Oliveira Kayserispor mağlubiyetinin ardından sosyal medya hesabından taraftara mesaj verdi.
    • 17.10.2022 - 09:12
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    Sergio Oliverira'dan taraftara mesaj

    Galatasaray Süper Lig 'de 10. hafta maçında deplasmanda Kayserispor'a 2-1 mağlup oldu.

    Sarı-kırmızılı taraftarlar mağlubiyet sonrası büyük üzüntü yaşarken oynanan futbolu eleştirdi.

    "Biz her zaman birlikteyiz"

    Sergio Oliveira ise Instagram hesabından paylaşım yaparak taraftara mesaj verdi.

    Portekizli oyuncu paylaşımında, "Futbolda inanılmaz günler ve kötü günler vardır. Bununla yaşamamız gerekiyor. Futbolda her zaman sonraki günlerde daha fazla çalışmak ve hatalardan ders çıkarmak ve daha iyisini dememek için bir şans var. Ama futbolda ve hayatta en önemli şey asla pes etmemektir. Bu bir maraton, koşu değil. Biz her zaman birlikteyiz." ifadelerini kullandı.

    Sergio Oliverira dan taraftara mesaj #1


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