Dolar
7.9549
0.2154%
Euro
9.428
0.3886%
Altın
1909.91
0.3051%
Borsa
1192.97
-0.4464%
G. Altın
489.149
0.65%
Bitcoin
103222.03
-0.3121%
EXEN Coin
10.84
-0.09%
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C

    Sergio Ramos Barcelona maçında sahada

    Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane, Cadiz maçında sakatlanıp oyundan çıkan Sergio Ramos'un, El Clasico'da Barcelona karşısında sahada olacağını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 23.10.2020 - 15:57
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Sergio Ramos Barcelona maçında sahada

    Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane, Cumartesi günü TSİ 17.00'de oynayacakları Barcelona maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

    "SERGIO BİZİM LİDERİMİZ"

    Cadiz karşılaşmasında sakatlanan ve 46. dakikada yerini Militao'ya bırakan Sergio Ramos'un son durumu hakkında konuşan Zidane, "Sergio bizim liderimiz ve kaptanımız. İyileşti ve El Clasico'da sahada olacak" ifadelerini kullandı.

    Sergio Ramos Barcelona maçında sahada #1

    Ligde Cadiz ve ardından Shakhtar maçlarında alınan yenilgilerle ilgili de konuşan Zidane, "Her zaman en büyük eleştiriler bana geliyor. Bu aslında normal. Şimdi de geleceğimin tehlikede oluğu söyleniyor. Real Madrid'de ilk başladığım günlerde de bunlar yazılmıştı" diye konuştu.

    Görüş Bildir