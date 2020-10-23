Sergio Ramos Barcelona maçında sahada

Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane, Cadiz maçında sakatlanıp oyundan çıkan Sergio Ramos'un, El Clasico'da Barcelona karşısında sahada olacağını söyledi.

Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane, Cumartesi günü TSİ 17.00'de oynayacakları Barcelona maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

"SERGIO BİZİM LİDERİMİZ"

Cadiz karşılaşmasında sakatlanan ve 46. dakikada yerini Militao'ya bırakan Sergio Ramos'un son durumu hakkında konuşan Zidane, "Sergio bizim liderimiz ve kaptanımız. İyileşti ve El Clasico'da sahada olacak" ifadelerini kullandı.

Ligde Cadiz ve ardından Shakhtar maçlarında alınan yenilgilerle ilgili de konuşan Zidane, "Her zaman en büyük eleştiriler bana geliyor. Bu aslında normal. Şimdi de geleceğimin tehlikede oluğu söyleniyor. Real Madrid'de ilk başladığım günlerde de bunlar yazılmıştı" diye konuştu.