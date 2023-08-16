Sergio Ramos, Galatasaray'ın paylaşımına beğeni attı Galatasaray'ın peşinde olduğu İspanyol yıldız futbolcu Sergio Ramos, sarı-kırmızılıların resmi hesaptan yaptığı paylaşımı beğendi.

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Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Sergio Ramos'tan yeşil ışık geldi.

Resmi hesabın paylaşımına beğeni attı

İspanyol yıldız, Instagram hesabından Galatasaray resmi hesabının paylaşımını beğendi.

37 yaşındaki oyuncunun bu hareketi sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Galatasaray görüşmeleri sürdürüyor

Galatasaraylı yetkililer, Ramos'la ilgili süreci yakından takip ediyor ve İspanyol savunmacının menajeriyle kontrat şartlarını görüşmeyi sürdürüyor.

Ramos'un talepleri

Sergio Ramos'un 2+1 yıllık sözleşme istediğini ancak Galatasaray'ın 1 yıllık teklifte bulunduğu da gelen haberler arasında. Öte yandan Ramos'un Galatasaray'da 5-6 milyon euro maaş, 2,5 milyon euro ise imza parası istediği öğrenildi.

Kariyeri

Kariyerinde sayısız başarı bulunan 37 yaşındaki Sergio Ramos, son olarak PSG formasını giydi. Dünyaca ünlü stoper, Fransız ekibiyle 58 maça çıktı ve 6 gol, 1 asistlik performans gösterdi. Real Madrid efsanesi olan Ramos, Eflatun-Beyazlılarla ise 671 maçta 101 gol atma ve 40 asist yapma başarısı gösterdi.