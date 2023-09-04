Sergio Ramos, Sevilla ile anlaştı Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Sergio Ramos için Sevilla'nın devreye girdiği ve oyuncu ile anlaşma sağladığı belirtildi.

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PSG'den ayrıldıktan sonra Galatasaray ve Beşiktaş'ın radarına giren Sergio Ramos, maaş isteği nedeniyle siyah-beyazlılarla anlaşamamıştı.

Sponsor desteğiyle yıldız stoperi takıma katmak için yoğun çaba sarf eden sarı-kırmızılılara ise İspanya'dan kötü haber geldi.

LaLiga ekibi Sevilla'nın, oyuncunun transferi için anlaşmaya vardığı belirtildi. Ramos, kısa süre içinde sağlık kontrollerinden geçerek resmi imzayı atacak.

18 yıl sonra geri dönecek

Bu transfer gerçekleşirse Ramos, 18 yıl sonra Sevilla'ya geri dönecek. İspanyol oyuncu, Arabistan (20 milyon euro) ve Türkiye'deki (8 milyon euro) yüksek maaş tekliflerine rağmen yıllık 1 milyon euro gibi bir rakama Sevilla'ya transfer olacak.

Büyük vefa

Sevilla ile sözleşme imzalamak için şehre iniş yapan yıldız oyuncu yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Bugün çok özel bir gün, eve dönüşler her zaman özel olmuştur. Sıcak karşılama için teşekkür ederim. Birkaç aydır bunun için bekliyordum ancak geri dönebildiğim için çok mutluyum. Buraya gelmeden herhangi bir takıma gitmemin bir anlamı yoktu. Dedem, babam, Sevilla ve Puerta için bunu yapmalıydım. Bence doğru zamanda geldim.

Boştaki oyuncular alınabiliyor

İspanya'da transfer dönemi sona erse de boşta olan oyuncular belli bir süreye kadar transfer edilebiliyor.

Oyuncu ile Galatasaray ve Beşiktaş'ın yanı sıra Arabistan ekibi Al-Ittihad da ilgileniyordu.

Sergio Ramos kimdir?

İspanya'da Sevilla ile profesyonel olan Sergio Ramos, ardından gittiği Real Madrid'de efsaneler arasına girmişti.

İspanyol devinde tam 16 sezon forma giyen yıldız futbolcu, ardından da iki sezon Paris Saint Germain'de görev yapıp sonrasında boşa çıkmıştı.