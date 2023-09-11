Serhan Çetinsaya'dan Sergio Ramos itirafı: Anlaşmıştık Beşiktaş'ta asbaşkanlık görevinden istifa eden Serhan Çetinsaya, Sergio Ramos ile yaptıkları görüşmeler hakkında konuştu.

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Beşiktaş'tan Sergio Ramos'un transferinin gerçekleşmemesi üzerine istifa eden asbaşkan Serhan Çetinsaya, düzenlendiği basın toplantısında yaşananları açıkladı.

Transfer görüşmeleriyle ilgili bilgi veren Serhan Çetinsaya, "Ramos'la 1+1 yıllığına anlaştık. 4 milyon euro garanti, 1 milyon euro imza parası. 6 milyon euro da sponsorlar üzerinden çekilecek reklam filmi. Başkanımız sponsorları bulamazsak bu parayı kimin ödeyeceğiyle alakalı çekince duydu; transferden çekildik." açıklamasını yaptı.

"Anlaşmıştık"

Sponsorluk benim asli görevim değildi. Yönetimde görev dağılımları var. Elimin taşına altına koymam gerektiğini hissettiğim için ön ayak oldum. Transfer de asli görevim değildi, başkanımız görev verdi. Bazısı oldu, bazısı olmadı. Sergio Ramos... Ramos, benim için bir futbolcu transferi değildi. Bu şahıs rüştünü ispat etmiş, 25 kupası olan, kariyeri ortada olan biri. Bu sporcunun Beşiktaş'a kazandırılması, Beşiktaş'ın layığı olan dünya vitrinine geri dönmesiydi. Bu benim için bir futbolcu transferinin ötesinde, vizyon projesiydi. Çok çalıştık. Oldu, oyuncu bize "hayırlı olsun" dedi, anlaştık. Sonrasında olmadı. Sağlık olsun. Kısmet değilmiş. Keşke olsaydı. Bir Beşiktaş taraftarı olarak izlemeyi çok isterdim.

"Guti ve Gökhan Töre yardımcı oldu"

Sergio Ramos'a 18-19 gün Beşiktaş'ı anlattım. Etkileme noktasında neler yapabileceğimizin listesini çıkardık. Para ikinci plandaydı. 27 milyon euro net teklifi vardı adamın, o teklifi değerlendirmedi bile... Sergio Ramos için 6 kulüp yarıştı. Galatasaray da bu yarışın içindeydi. İkna etme noktasında ilk başladığımızda, Şampiyonlar Ligi'nde oynamayan bir takımda olması söz konusu dahi değildi. İlhan Mansız'ın desteğiyle, Guti'ye ulaşmamız, onun da Guti'yi ikna etmesiyle ciddi bir ön adım attı. Gökhan Töre de dahil oldu sürece. Gökhan Töre'nin şahsi antrenörüyle, Sergio Ramos'un şahsi antrenörü aynı kişi. Beşiktaş'a gelmeye yeşil ışık yakmasıyla para konuşmaya başladık. Ramos'un önceliği para değildi. Öncesinde para konuşmadık.

Sergio Ramos'un Sevilla'ya transferiyle ilgili konuşan Çetinsaya, "Sevilla'ya gitti adam, 1-1.5 milyon euro maaşa anlaştı deniyor ama söz konusu değil bu rakam. Bizim önerdiğimiz rakamın altına imza attı. Niye? Adam atasına, dedesine söz vermiş. Doğduğu topraklara vefasını göstermek için geri dönmüş." ifadelerini kullandı.

Ramos'la bozulan anlaşmanın detayları

Sergio Ramos ile anlaşmamız, kapalı 2 yıl kontrat istemesine rağmen 1+1 yıllık sözleşmeydi. Birinci yılın sonunda Beşiktaş'ın 15 Haziran 2024'e kadar bildirmesi kaydıyla tek taraflı fesih hakkı vardı. Bu işin fesih tarafı. Birinci yılın sözleşme maddeleri, ikinci yıla nispeten mali açıdan bir tık daha fazlaydı. Buradaki anlaşmanın bize yansıyacak tarafı şu şekilde; 4 artı 1 artı 6 artı 3 artı 500. Bunları anlatayım. 4 milyon euro şahsın kendisine, 1 milyon euro serbest olduğu için oradaki imza parası, 6 milyon euroyu Beşiktaş Kulübü olarak değil... 6 milyon euroluk ulusal ve uluslararası reklam filmi çekilmesini taahhüt ediyorduk. Bu noktada çekincelerimiz oldu. 6 milyon euroluk sponsor bulamazsak bu parayı kimin ödeyeceği düşünülerek başkanımızın kararıyla transferden çekildik.

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