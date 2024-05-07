Serhat Akın: Fenerbahçe, Galatasaray'dan korktuğu için Süper Kupa'ya çıkmadı

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Galatasaray’ın 6 puan arkasına düşen ve şampiyonluk umutları mucizelere kalan sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal eleştirilen hedefi haline geldi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe eski futbolcusu Serhat Akın flaş bir iddiada bulundu.

"Korktular Galatasaray'dan..."

İsmail Kartal’ın yenileceğini bildiği için Süper Kupa maçına çıkmadığını iddia eden Akın şöyle konuştu:

Ben dün gece uyuyamadım. Ya bu hoca futbolculara, “Galatasaray maçını seyretmeyin, moraliniz bozulmasın” diyor. Siz ne anlatıyorsunuz? Süper Kupa’ya da yenileceğini bildiği için çıkmadı. Korktular ya o maçtan…