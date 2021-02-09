Serhat Akın: Mert Hakan Fenerbahçe'nin futbolcusu olamaz

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Serhat Akın, Mert Hakan Yandaş ve Erol Bulut'a sert sözlerle yüklendi.

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, evinde ezeli rakibi Galatasaray'a 1-0 yenildi ve liderliği kaptırdı. Maç sonrası eski futbolcu Serhat Akın, sert eleştirilerde bulundu.

"FENERBAHÇE'NİN HİÇBİR OYUN PLANI YOK"

"Bir teknik direktör 23 hafta boyunca nasıl bir sistem oturtamaz. Takıma Mesut Özil gelmiş, kenarda Erol Hoca'yı görünce beni heyecanlandıramıyor. Galatasaraylılar kenarda Fatih Terim'i görünce bir heyecanlanıyordur bence. Bugüne kadar hiç yorum yapmadım ama Fenerbahçe hocası değil. Fenerbahçe'nin hiçbir oyun planı yok."





"SERDAR AZİZ MAÇI KATLEDEN ADAM"

"Fenerbahçe'nin yeni transfer Szalai çok iyi bir adam ama Serdar Aziz maçı katleden adam. Hayatımda bu kadar tek hamle yapan oyuncu görmedim. Bence Fenerbahçe topçusu değil, gider Kayseri'de Antalyaspor'da oynar."

"FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLUR"

"Bu sene Fenerbahçe şampiyon olur. Çünkü takımda çok iyi oyuncular var ama bu şampiyonluk hocaya yazmaz oyunculara yazar. Emre Belözoğlu'na yazılır, kesinlikle Ali Koç Başkan'a yazılır. Şu an kadro olarak Fenerbahçe'nin kadrosu 1. sırada 2. sırada Galatasaray 3. sırada Beşiktaş ama Sergen Yalçın Hoca müthiş işler yapıyor. Galatasaray'ı küçümsemiyorum ama Fenerbahçe'nin bu kadrosu onlara topu vermemeleri lazım."





"MERT HAKAN FENERBAHÇE'NİN FUTBOLCUSU DEĞİL"

"Herkes bana Mert Hakan'ı soruyor. Bence Mert Hakan, Fenerbahçe'nin futbolcusu değil. Kimse kusura bakmasın. Hiçbir şekilde katkısını görmedim. Taylan gencecik futbolcu ama her yerde. Mesela Emre Kılınç da Sivasspor'dan geldi ama 10 gömlek daha üstün Mert Hakan'dan."