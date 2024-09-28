Serhat Akın'a yapılan saldırının perde arkası Eski Fenerbahçeli futbolcu ve spor yorumcusu Serhat Akın'ın uğradığı saldırının ardından olayın perde arkası ortaya çıktı.

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Haber Merkezi

Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu, yorumcu Serhat Akın, Beykoz'da katıldığı program çıkışı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Ayağından yaralanan Akın, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Akın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaşanan bu olayın ardından radyo programcısı Aydın Cingöz, yaşanan saldırının perde arkasını anlattı.

OLAYIN PERDE ARKASI

Cingöz olayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

İlk önce keşif yapıyorlar, kanalın yeri vs. Ardından Serhat Akın çıktıktan sonra biri koşarak geliyor, 3 el ateş ediyor ve sonra onu bekleyen motora binip oradan uzaklaşıyorlar.



6 adet delik var ayaklarında, 3 kurşun atılmış ve hepsi isabet etmiş. Serhat Akın'ı vuran kişinin bir kere çok profesyonel olduğunu söylemek lazım.

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"BAZI TRİBÜNCÜLER SERHAT AKINI TEHDİT EDİYOR"

Serhat Akın bir iki hafta önce yayında 'Paralı köpekler' diye bir ifade kullanıyor. O olaydan sonra Serhat Akına yönelik tehditler gelmeye başlıyor. Polise bu bilgileri veriyor Serhat Akın.



Bazı tribüncülerin kendisini tehdit ettiğini söylüyor. Bu tribüncüler Serhat Akın'ın Bursa'da yaşayan yakın bir arkadaşı var, ona söylüyorlar o da Serhat Akın'a iletiyor.



Peki dedim kim bu isimler? Bu çok dikkatimi çekti benim iki hafta önce kanal yönetimine söylüyorlar Serhat Akın'a söyleyin diye. 'Tetikçi bulundu haberi olsun.'