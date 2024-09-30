AA & Ensonhaber
Geçtiğimiz hafta eski futbolcu ve spor yorumcusu Serhat Akın, Beykoz'da program çıkışı saldırıya uğramıştı.
Ünlü yorumcunun ayağına 3 el ateş edilmişti. Emniyet güçleri, Akın'a yönelik düzenlenen saldırının failleri için harekete geçti.
Saldırı için başlatılan soruşturma kapsamında tespit edilen 6 kişi gözaltına alımıştı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, olayda motosikleti kullandığı iddia edilen O.M, silahla ateş ettiği öne sürülen O.D. ile M.A, İ.T, Y.G. ile M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından Beykoz Adliyesi'ne götürüldü.
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