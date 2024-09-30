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Serhat Akın'a yapılan saldırıyla ilgili 6 şüpheli adliyede

Serhat Akın'a yapılan saldırıyla ilgili 6 şüpheli adliyede Serhat Akın'a yönelik yapılan silahlı saldırıya karıştığı şüphesi bulunan 6 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Beykoz Adliyesi'ne götürüldü.