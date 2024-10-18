Serhat Akın'dan açıklama! 'Yürüyebilir miyim bilmiyorum'

Fenerbahçe'nin ve Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcularından Serhat Akın, silahlı saldırıya uğramıştı. Akın, saldırı sonrası tekrar ameliyat olacak.

Futbol yorumcusu Akın, ameliyat öncesi paylaşımda bulundu.

"BİR DAHA YÜRÜYEBİLİR MİYİM BİLMİYORUM"

Akın açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

Ameliyat saat 14.00’te. Anladığım kadarıyla uzun ve zor bir ameliyat olacak! Bir daha yürüyebilir miyim bilmiyorum, Allah büyük o biliyor. Hastaneye gelmeyip, telefonla beni de aramadan, Serhat’a geçmiş olsun “ama” bizi çok eleştiriyordu diyen!!!! Vurulmadan 2 gün önce az kaldı diye mesaj atana benim bedduam belki tutmaz ama annem, babamın iyi olmayan dilekleri tutar buna eminim. Allah’a emanet.