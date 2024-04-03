Serhat Akın'dan Ali Koç'a eleştiri: Galatasaray'a neden Süper Kupa hediye ediyoruz Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, 2 Nisan kongresinde alınan kararları sert bir dille eleştirdi.

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Fenerbahçe'nin ligden çekilme dahil birçok konuyu tartıştığı genel kurul, yüksek katılımla gerçekleştirildi.

4 konuda yetki alan sarı-lacivertli yönetim, ligden çekilmeyi ise rafa kaldırdı.

Kurul öncesinde sosyal medyasından "Hazır mıyız?" paylaşımı yapan Serhat Akın ise, alınan/alınmayan kararları eleştirerek, "Neye hazır olduğumuzu ben de anlamadım. Fenerbahçe, bence bugün bir dik duruş sergileyemedi. Çok üzüldüm yani. İnsanlar, bir reaksiyon bekledi. Ben, bir reaksiyon göremedim." ifadelerini kullandı.

"Galatasaraylılar dalga geçiyordur"

30 bin kişi, kongreye bir umutla gitti. Günün sonunda kağıtta, "U19, Süper Kupa'ya çıkmamak" yazıyorsa çok üzücü bence. Bence Fenerbahçe Genel Kurulu'ndan sonra Galatasaraylılar dalga geçiyordur. Hiçbir net karar veremediler. Neymiş? 2 sene sonrası için karar almışlar. E hani sen bırakıyordun sezon sonu. Bu çelişki değil mi?

"Niye Süper Kupa hediye ediyoruz?"

Kongrede alınan Süper Kupa'ya U19'la çıkma fikri hakkında da konuşan Akın, yönetimi sert sözlerle eleştirdi.