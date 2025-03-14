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Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın, Beykoz’da uğradığı silahlı saldırıda 27 Eylül'de ayağından yaralanmıştı.

Tedavisinin ardından YouTube'da yayın yapan Sports Digitale kanalına geri dönse de bir süre sonra yollarını ayıran Akın, silahlı saldırı olayıyla ilgili yeni açıklamalar yaptı.

Almanya'ya dönen Serhat Akın, uzun aradan sonra kendi YouTube kanalında izleyicilerle buluştu.

"TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN ADAMI DİYE İSTEDİĞİNİ TEHDİT EDEBİLİR Mİ?"

Akın, şu ifadeleri kullandı:

Ben vurulmadan 3 gün önce Ali Koç, çalıştığım şirkete ‘Sizi bitireceğim, az kaldı’ diye mesaj atmış. Ben bu bilgiyi vurulduktan sonra öğrenince cinayet amirine söyledim. 'Bu mesaj gelmiş, araştırılsın, 3 gün sonra vuruldum' dedim. 'Yok mesaj verilmedi, biz öyle olduğuna inanmıyoruz' geri vitesler falan. 'Hastanede Acun hakkında şöyle açıklama yapacağız' falan diye söylendi. Geri vites yapıldı. Biz program sonrası vurulduk, ayrıldıktan sonra (Sports Digitale) yine vurulduk.(Yarı yolda bırakıldık). Bu mesajı bana açıklayın abi, Ali Koç Türkiye'nin en zengin adamı diye istediğini tehdit edebilir mi?

"BEN BU SÜREÇTE ÇOK DOLDUM"

Serhat Akın, sözlerine şöyle devam etti:

Beni Ali Koç ya da şu vurdurdu demiyorum ama insan bazı şeylerden nem kapıyor. Kaldığım hastanenin dibinde açılış yapıldı. Eda Erdem de oradaydı. Benim yanıma gelinmedi. Ben Fenerbahçe'de oynadım. Galatasaray'a, Beşiktaş'a karşı şampiyonluklar kazandım. Milli Takım'da tüm Türkiye için oynadım. Ben bu süreçte çok doldum.

"SİSTEM TAMAMEN BU ŞEKİLDE"

Akın ayrıca, şunları dedi:

Yapılan organizasyonu söylüyorum; kanallar aranıyor. YouTube'da yükselişte olan kanallar aranıp 'Şunu çıkartma, bunu çıkart. Bu konuşmasın' deniyor ya da kanalı satın alıp 'İki tane bizden adam yerleştirelim' diyorlar. Sistem tamamen bu şekilde.

NELER OLMUŞTU?

Eski milli futbolcu Serhat Akın, 27 Eylül 2024'te Beykoz'da uğradığı silahlı saldırıda ayağından yaralanmıştı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca saldırıya ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklanmıştı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekede, yurt dışından gelen talimat üzerine birden fazla kişinin olay öncesi ve sonrasında fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiği, olay öncesi saldırının gerçekleştiği yerde keşif yapıldığının kamera kayıtlarından belirlendiği vurgulanmıştı.

Fezlekede, Serhat Akın'ın yaralanmasının parçalı kemik kırığı boyutunda olduğu, hayat fonksiyonlarına etkisinin ise Adli Tıp Kurumu raporuna göre ağır nitelikte değerlendirildiği ifade edilmişti.

Akın'a 3-4 metre gibi yakın mesafeden 3 el ateş edilmesi, 3 merminin de isabet bulması, zanlıların olaydan sonra kaçması ve saldırıda kullanılan silahın mahiyeti göz önüne alındığında, eylemin "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" olarak nitelendirildiği fezlekede yer almıştı. Fezleke, dava açılması talebiyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti.