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    Serhat Akın'dan Daum sözleri

    Serhat Akın'dan Daum sözleri

    Fenerbahçe'nin eski futbolcu Serhat Akın, sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörünün Cristoph Daum olacağını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 31.12.2021 - 17:04
    • Güncelleme : 31.12.2021 - 17:12
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    Fenerbahçe'de, Vitor Pereira ile yolların ayrılması sonrası teknik direktör arayışları sürüyor.

    Bu süreçte Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Serhat Akın'ın, Cristoph Daum paylaşımı taraftarlar arasında heyecan yarattı.

    Portekizli Pereira'nın ayrılığını önceden bilen Serhat Akın, "Hadi Pereira gitti, hayırlı olsun." paylaşımında bulunmuştu.

    Serhat Akın dan Daum sözleri #1

    "DAUM HAYIRLI OLSUN MU?"

    Serhat Akın, şimdi de Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Cristoph daum hakkında paylaşımda bulundu.

    Eski futbolcu, "Daum hayırlı olsun mu?" tweet'i atarak sarı-lacivertli taraftarlar arasında heyecana yol açtı.

    Serhat Akın dan Daum sözleri #2

    Serhat Akın dan Daum sözleri #3

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