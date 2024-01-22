Serhat Akın'dan Dursun Özbek ve İsmail Kartal'a eleştiri

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Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u 5-1 mağlup ederken; Fenerbahçe de evinde Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçların ardından sarı-kırmızılılar, lider Fenerbahçe'yi puan olarak yeniden yakaladı.

Gurme Spor adlı YouTube kanalında maçları değerlendiren eski Fenerbahçeli oyuncu Serhat Akın, Fenerbahçe'yi eleştirirken Dursun Özbek'e de göndermede bulundu.

"İsmail Kartal'ın kapasitesi yetmiyor"

Icardi'nin yüzünde sakatlık olmadığını düşünen Akın'ın sözleri şu şekilde:

İsmail Kartal ne yaptı biliyor musun? Panik… Kızacaklar ama umurumda değil, kapasite yetmiyor. Bu takım zaten efsane bir takım. Bu takımın başına Yılmaz Vural’ı da koysan, Hikmet Karaman’ı da koysan bu topu oynatır!