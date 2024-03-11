Serhat Akın'dan Emre Belözoğlu'na: Lan sana mı soracağım kimin odasına gireceğimi Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın arasındaki tansiyon yükseldi. Akın, daha önce X'ten cevap verdiği genç teknik adama bu kez kendi programında sert bir tepki verdi.

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ensonhaber.com

Fenerbahçe'nin eski futbolcuları Emre Belözoğlu ve Serhat Akın'ın polemiği devam ediyor.

Serhat Akın'ın Emre Belözoğlu'nu Galatasaray'a ayrı, Fenerbahçe'ye ayrı futbol oynamakla suçlaması üzerine ipler gerilmişti.

Serhat Akın ne demişti?

Fenerbahçe'ye ezeli rakibi Galatasaray'dan gelen futbolcu efsane olamaz. Saygı duyarsın ama efsane olarak adlandıramazsın. Ben 3 şampiyonluk gördüm, o 2 şampiyonluk gördü Fenerbahçe'de. Galatasaray'da ise UEFA Kupası, 4 lig şampiyonluğu ve diğer kupalar kazandı nasıl Fenerbahçe efsanesi oluyor bu adam?

Ankaragücü, Galatasaray'a yenilmişti lig maçında. Yenilebilir, problem yok. Morutan gibi oyuncun varsa bunu neden Galatasaray maçında oynatmadın? Emre Belözoğlu diyor ki 'Galatasaray'a karşı yaptığımız hataları Fenerbahçe maçında yapmayacağız' bilenmiş resmen. İsmail Kartal'ın ikramıyla da 3-0 kazandı.

Emre Belözoğlu cevap verdi

Akın'ın bu sözlerine içerleyen Emre Belözoğlu, katıldığı bir programda, "Serhat Akın da orada, bayağı rahat rahat sallıyor bize şimdi. O kadar rahat giremiyordu odamıza ama şu an rahat rahat sallıyor! Sosyal medyanın gücü işte…" diyerek eski arkadaşına cevap vermişti.

Serhat, X'ten cevap verdi ama yetmedi

Belözoğlu'nun bu ifadelerinin ardından ise Serhat Akın'dan çarpıcı bir paylaşım gelmişti.

Galatasaraylı Emre bana sallamış. Canı sağ olsun. Çok şükür Fenerbahçeli doğdum, Fenerbahçeli öleceğim. Rengi belli olmayanlar düşünsün.

"Benim param olmadığı için benimle görüşmüyor"

Bu cevabıyla sosyal medyaya damga vuran Serhat Akın, Gurmespor adlı YouTube kanalında, Fenerbahçe-Pendikspor maçını yorumladığı sırada da Emre Belözoğlu'na cevap verdi.

Lan sana mı soracağım kimin odasına girip çıkacağımı? Ben Aziz Yıldırım'ın odasına girip çıkmış adamım. Senin odana girmiyorsam vardır bir bildiğim. Ben ekmek paramı kazanmaya çalışıyorum. Şu anda kazanmıyorum ama kazanmaya çalışıyorum. Benim onlar kadar param yok, benim param olmadığı için onlar parası olanlarla görüşürler, benimle görüşmezler. Ben Emre Belözoğlu'nun doğum gününde milli takım formamızla doğum gününü kutladım karşılık bile vermedi.

"Senin aklın falan mı gidik?"

Oda falan diyor... Sen 1980'lisin ben 1981'liyim. Ne odası? Ben Rüştü ağabeyle oda arkadaşlığı yapmışım, senin aklın falan mı gidik? Ben sosyal medyadan güç almıyorum, sevdiklerimden alıyorum. Ben başkaları gibi nereden güç aldığı belli olmayan biri değilim. Almadığım için bu noktadayım ama beni bilen biliyor, dik duruşumla...

Bakalım bu sözler üzerine Emre Belözoğlu ne tepki verecek...