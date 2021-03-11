Serhat Akın'dan Fenerbahçe'ye Löw önerisi

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, EURO 2020 sonrası Almanya Milli Takımı'nı bırakacağını açıklayan Löw'ün, Türkiye'ye getirilmesi için yönetime çağrıda bulundu.

2000-2005 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Serhat Akın, sarı-lacivertli kulübe hoca önermeye devam ediyor.

Daha önce Daum için çağrı yapan eski futbolcu, şimdi de EURO 2020'den sonra Almanya Milli Takımı'nı bırakacağını açıklayan Joachim Löw'ün getirilmesi gerektiğini söyledi.

"KULÜP TAKIMI İSTİYORUM"

Almanya teknik adam, "Teknik adamlık kariyerim burada bitmeyecek! Çünkü gün gün çalışmayı seviyorum ve futbolcularla sahada olmayı, onlarla bireysel ilgilenmeyi seviyorum." diyerek yeni sezonda bir kulüp takımı çalıştıracağının sinyalini vermişti.

"KAÇIRMAMAK LAZIM"

Serhat Akın ise yaptığı paylaşımda "Löw, Alman Milli Takımı'na veda edecek bence kaçırmamak lazım nokta atışı olmaz mı?" ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı gibi 1998 yılında Fenerbahçe'yi çalıştıran Löw, üst üste gelen başarısız sonuçların ardından görevden alınmıştı.