Serhat Akın'dan Hakim Ziyech'e taş: Kalecilere kal geliyor Manchester United'a attığı 2 frikik golünün ardından Pendikspor'a da uzaktan gol atan Hakim Ziyech için eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın'dan açıklama geldi.

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Sezon başında görkemli bir tanıtımla Galatasaray'a katılan Hakim Ziyech, ilginin hakkını son dönemdeki fantastik gollerle veriyor.

İlk günlerinde kanatta verimsiz olan tecrübeli yıldız, son maçlarda ise takımın kahramanı oldu.

Manchester United maçında frikikten 2 gol atan ve 1 de asistle oynayan Faslı yıldız, Pendik maçındaki füzesiyle adeta izleyenleri büyüledi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

Erdem'i de çaresiz bıraktı

Dakika 82'de yaklaşık 30 metreden bir şut çıkartan Faslı futbolcu, Erdem'i çaresiz bıraktı ve takımının galibiyetini ilan ettiği golü kaydetti.

Henüz performansından memnun olmayan Ziyech, şunları söylemişti:

Goller atıyorum fakat performans açısından en iyisi değilim tabii. Bazen uzaktan denemek gerekiyor. Ben de şansımı deniyorum ve bu sayede atıyorum.

"Kalecilere bir kal geliyor"

Öte yandan Pendikspor-Galatasaray maçını yorumlayan Serhat Akın da Hakim Ziyech'in şutlarının etkili olmadığını, kaleci hatalarından kaynaklı goller attığını ileri sürdü.