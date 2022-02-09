Serhat Akın'dan İsmail Kartal'a tepki

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Serhat Akın, 10 kişi kalan Kayserispor'a elenen sarı-lacivertlileri sosyal medya hesabından eleştirdi.

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Serhat Akın, 90+4'te Ramazan Civelek'in golüyle Kayserispor'un Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği maçın ardından teknik direktör İsmail Kartal'ın sözlerine tepki gösterdi.

İsmail Kartal'in sık sık '3 kulvarda devam ediyoruz' sözleri ve maç sonunda 'Oyunumuz gelişiyor, objektif olan bunu görebilir' ifadelerine sinirlenen Serhat Akın, art arda paylaşımlar yaptı.





"İNŞAATTAKİ İKİ ABİYE FENERBAHÇE'Yİ SORDUM"

"Şimdi kaç kulvar kaldı yarışta olduğumuz?" diyerek Kupa'dan elenmelerine tepki gösteren Akın, "Fenerbahçe'nin oyunu gelişiyor, objektif olanlar bunu görüyor' demiş değerli hocamız!!!!! Evin karşısında inşaat var şimdi ordan geliyorum iki abiye sordum, 'Serhatım vallahi gelişen bir şey yok' dediler. Sizin düşünceniz ne?" diyerek sözlerini noktaladı.