Serhat Akın'dan Suudi Arabistan'a giden Merih Demiral'a eleştiri

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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, Suudi Arabistan takımı Al Ahli'ye transfer olan Merih Demiral'ı eleştirdi.
Sarı-lacivertlilerden gelen transfer teklifini reddederek Araplarla yıllık 11 milyon eurodan 3 senelik sözleşme imzalayan Merih'i 'rekabetten kaçmakla' suçlayan Serhat Akın, şunları söyledi:
"Öyle bir dünya yok"
Ben olsam Merih Demiral'ı milli takıma çağırmam. Çünkü Suudi Arabistan'a giderek rekabetten kaçıyor. Öyle bir dünya yok.
Gözler Kuntz'da
Kariyerinde Fenerbahçe, Juventus ve Atalanta gibi takımların formasını giyen Demiral, kariyerini Suudi Arabistan'da sürdürecek.
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un Merih hakkında vereceği karar da merak ediliyor.