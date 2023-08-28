Serhat Akın'dan Suudi Arabistan'a giden Merih Demiral'a eleştiri

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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, Suudi Arabistan takımı Al Ahli'ye transfer olan Merih Demiral'ı eleştirdi.

Sarı-lacivertlilerden gelen transfer teklifini reddederek Araplarla yıllık 11 milyon eurodan 3 senelik sözleşme imzalayan Merih'i 'rekabetten kaçmakla' suçlayan Serhat Akın, şunları söyledi:

"Öyle bir dünya yok"

Ben olsam Merih Demiral'ı milli takıma çağırmam. Çünkü Suudi Arabistan'a giderek rekabetten kaçıyor. Öyle bir dünya yok.