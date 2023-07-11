Serhat Pekmezci: Arda Güler transferinde Ali Koç beni ciddiye almadı Arda Güler'i ilk izleyen ve Fenerbahçe'ye transferinde büyük rol oynayan Serhat Pekmezci, genç oyuncunun transfer süreci hakkında, "Başkan Ali Koç beni ciddiye almadı. Maçlarını içeren bir DVD hazırladım. İşimi kaybetme pahasına onu şoförüne verdim" dedi.

LaLiga devi Real Madrid, Fenerbahçeli milli futbolcu Arda Güler ile 6 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Sarı-lacivertliler ise genç oyuncunun 20 milyon euro bonservis ve performansa bağlı olarak azami 10 milyon euro bonus bedeli karşılığında Real Madrid'e transfer olduğunu duyurmuştu.

Geçtiğimiz gün yeni sezon hazırlıklarına başlayan Real Madrid'de ilk idmanına çıkan 18 yaşındaki futbolcu hakkında bir itiraf geldi.

Fenerbahçe'de bir dönem scout olarak görev yapan ve Arda Güler'in keşfedilmesinde ve transferinde büyük rol oynayan Serhat Pekmezci, İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'ya konuştu.

"Onu saha dışında da takip ettim"

Pekmezci, ilk izlenimleri hakkında şunları söyledi:

Arda Güler'de ilk dikkatimi çeken şey, topu almadan önce hep etrafına bakmasıydı. 65. dakikada sol ayak bileğinden sakatlandı, ancak oyuna devam etmek istedi. Maçtan sonra onu saha dışında da takip ettim.

"Başkan Ali Koç beni ciddiye almadı"

Serhat Pekmezci, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

Başkan Ali Koç beni ciddiye almadı. Pes etmedim. Maçlarını içeren bir DVD hazırladım. İşimi kaybetme pahasına onu şoförüne verdim ve ona izletmesi için yalvardım.

"Guti ve Modric karışımı diyebilirim"

Arda'nın oyun tarzını yıldız isimlere benzeten Pekmezci, şu sözleri sarf etti:

Büyük bir hırsı ve oyunun kilidini açma yeteneği var. Daha çok Guti ve Modric karışımı diyebilirim.

"Bir gün kaptan olacak"

Serhat Pekmezci, konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı: