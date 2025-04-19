Süper Lig’in 32. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Sivasspor’u 3-1 mağlup etti.

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇİYORLAR"

Sütlü, şunları dedi:

Maçtan önce oyuncularla konuşmamda da bu maçta tek hedefimiz 3 puandı. Oyuncularımız da maçın başından itibaren galibiyeti hedefleyen bir anlayışla oynadılar. Oyuncularıma teşekkür ediyoruz. BAY haftasına giriyoruz. Bundan sonra oynayacağımız 5 maçımızdan da galibiyet istiyoruz. Sezon sonu geliyor. Oyuncular artık mental anlamda yorgunlar. Kalan maçlarımızı da kazasız bir şekilde atlatmak istiyoruz. Sivasspor a geçmiş olsun. Zor bir süreçten geçiyorlar.

"GÜZEL OYUN SERGİLEMEK İÇİN ÇIKIYORUZ"

Sahada oyun olarak sürekli geliştiklerini vurgulayan Sütlü, şu ifadeleri kullandı:

"KALAN 5 MÜSABAKADA DA GALİBİYET HEDEFİMİZ VAR"

Sezon sonu ligde hangi sırada tamamlayacakları sorusunu ise Serhat Sütlü, şu şekilde yanıtladı:

Biz hep bu takımın daha üst sıralarda olması gerektiğini düşünüyoruz. Çok ofansif oynayan ve gol atan bir takımız. Fakat çok gol yiyen bir takımdık. Eksiklerimizi düzeltmek, iyi yanlarımızı da geliştirmek için çalışıyoruz. Bazı maçlarda kazalar oluyor. Buna bağlı olarak puan kayıpları yaşıyoruz. Kalan 5 müsabakadan da galibiyet hedefimiz var. Burak Hoca da ilk geldiği günden itibaren bu takımın daha üst sıralarda yer alması gerektiğini, kulübün sıralamadaki yerinin buralar olmaması gerektiğini vurgulamıştı. Son maçları da en az kayıpla atlatıp sezon sonunda neler olacağını göreceğiz.