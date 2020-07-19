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    Seri: Tanrı isterse Galatasaray'da kalırım

    Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Seri, gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 19.07.2020 - 11:13
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    Seri: Tanrı isterse Galatasaray'da kalırım

    Galatasaray'ın Göztepe karşısında aldığı 3-1'lik galibiyetin ardından Seri maçı değerlendirdi.

    Göztepe karşısında iyi mücadele ettiklerini dile getiren Seri, "Galibiyet bizim için çok önemliydi, kendimize olan güvenimizi kazanmamız açısından da çok önemliydi. 2 penaltıyı kaçırmamıza rağmen son ana kadar mücadele ettik ve kazanmayı başardık, bu takımın özgüvenini yükseltmesi açısından da iyiydi." ifadelerini kullandı.

    "TANRI İSTERSE KALIRIM"

    Galatasaray'daki geleceği hakkında da konuşan Seri, "Galatasaray'da kalacak mıyım? Lig bir bitsin, Tanrı isterse burada kalırım." dedi.

    Seri: Tanrı isterse Galatasaray'da kalırım #1

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