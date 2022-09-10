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    Serik Belediyesporlu İsmet'in dili boğazına kaçtı

    TFF 2. Lig'de Kocaelispor-Serik Belediyespor maçının ilk dakikalarında hava topunda kalecisiyle çarpışan oyuncu İsmet Benli'nin dili boğazına kaçtı.
    • 10.09.2022 - 18:04
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    Serik Belediyesporlu İsmet'in dili boğazına kaçtı

    TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta Kocaelispor- Serik Belediyespor maçının ilk dakikalarında herkesi üzen bir gelişme yaşandı.

    Maçın 6. dakikasında Kocaelispor’un Cem Ekinci ile geliştirdiği atak sırasında kalesini korumak isteyen Serik Belediyespor kalecisi İbrahim Demir ile birlikte topa yükselen İsmet Benli, kalecisiyle çarpışarak yerde kaldı.

    İlk müdaheleyi takım arkadaşı yaptı

    Orta hakem Ayberk Demirbaş’ın oyunu devam ettiği sırada yerden kalkamayan İsmet Benli’ye ilk müdahaleyi kalecisi İbrahim Demir yaptı. Hareketsiz yerde yatan oyuncu için ısrarla sağlık ekibi isteyen kaleci dakikalarca hakemlerin dikkatini çekmeye çalıştı.

    Serik Belediyesporlu İsmet in dili boğazına kaçtı #1

    Bir buçuk dakika sonra sağlık ekibi sahaya girdi

    Yaklaşık bir buçuk dakika sonra dördüncü hakem Önder Turgay Demirbak, kulübün sağlık ekibini sahaya gönderdi. Taraftarın da tepkisi üzerine orta hakem oyunu durdurdu ve yerde yatan oyuncunun yanına gitti.

    Serik Belediyesporlu İsmet in dili boğazına kaçtı #2

    İsmet'in sağlık durumu iyi

    Dili boğazına kaçtığı belirtilen oyuncu için saha içine ambulans çağrıldı. Yerinde yapılan müdahalenin ardından İsmet Benli ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaşında da açılma olduğu belirtilen oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Serik Belediyesporlu İsmet in dili boğazına kaçtı #3


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