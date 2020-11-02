Serkan Asan: Futbola başladıktan sonra babamı emekli ettim

Trabzonspor'un genç sağ beki Serkan Asan birbirinden özel açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'un altyapısından yetişip geçtiğimiz yıldan itibaren bordo-mavili formaya ısınmaya başlayan 21 yaşındaki sağ bek, ilk defa Ümit Millî Takım'a davet edilip ay-yıldızlı formayla da tanıştı.

"SAHADA TARAFTAR GİBİ MÜCADELE EDİYORUZ"

Karlara bata çıka kilometrelerce yol yürüyerek idmana gidip geldiği günleri asla unutmayacağını söyleyen başarılı oyuncu, Trabzonspor'da oynamayı,"Taraftarımızın önünde, sahada taraftar gibi mücadele ediyoruz. Ruhumuzda o sevgi var. Dışarıdaki taraftar ile altyapıda oynayan oyuncu arasında hiçbir fark yok. Aynı sevgiyi paylaşıyoruz" cümleleriyle anlatıyor.





"BABAMI EMEKLİ ETTİM"

"Babam İstanbul'da inşaat ustasıydı. Yurt dışında çalıştı çoğu zaman. Kendisini senede bir-iki hafta görüyorduk. Futbol oynamaya başladıktan sonra babamı emekli ettim. Diğer ablalarım da zaten her birisi bir yerde. Annemle yine yalnız kaldılar."





"PEREIRA ÇOK GÜZEL BİR ÖRNEK"

"Pereira… Yaşına rağmen antrenmanlardaki, saha dışındaki özellikleriyle beni etkiliyor. Takım kaptanımız zaten. Bize örnek olacak bir insan. İdmandan sonra fitnessa girip çalışmasıyla tam bir profesyonel… O bizim için çok güzel bir örnek…"





"ÖRNEK ALDIĞIM FUTBOLCU DANI ALVES"

"Trabzonspor'da uzun yıllar oynadıktan, beni eğiten, bugünlere getiren takımım için elimden geleni yaptıktan sonra tabiî ki ülkemi ve Trabzon'u temsil etmek için yurt dışına gitmek isterim. İngiltere ve İspanya Liglerini çok beğenerek izliyorum. Oyun olarak diğer liglerden daha önde duruyorlar. Örnek aldığım futbolcu ise Dani Alves. O yüzden İspanya'da, İngiltere'de oynamayı çok isterim. İnşallah o günleri görürüz."