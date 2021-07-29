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    Serkan Asan ve Abdulkadir Parmak'ın sözleşmeleri uzatıldı

    Trabzonspor'un TFF'ye yaptığı bildirimde, Serkan Asan ve Abdulkadir Parmak'ın sözleşmelerinin uzatıldığı görüldü.
    • Haber Merkezi
    • 29.07.2021 - 12:11
    • Güncelleme : 29.07.2021 - 12:15
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    Serkan Asan ve Abdulkadir Parmak'ın sözleşmeleri uzatıldı

    Trabzonspor 'un 22 yaşındaki sağ beki Serkan Asan'ın 2023'e kadar olan sözleşmesi, 2026'ya uzatıldı.

    SERKAN ASAN VE ABDULKADİR PARMAK...

    TFF'ye bildirilen listede, genç futbolcunun kontrat bitiş süresinin de yenilendiği gözüktü.

    Abdulkadir Parmak'ın da daha önce 2023 bitişli gözüken mukavelesi, 2024'e kadar uzatıldı.

    Öte yandan, Genoa ile transfer görüşmeleri yapan Caleb Ekuban'ın lisansı çıkartıldı.

    Serkan Asan ve Abdulkadir Parmak ın sözleşmeleri uzatıldı #1

    Serkan Asan ve Abdulkadir Parmak ın sözleşmeleri uzatıldı #2

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