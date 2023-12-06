Serkan Çınar: Rizespor - Galatasaray maçında bana yanlış pozisyon izlettirildi 2018-2019 sezonunda Rizespor - Galatasaray maçının orta hakemi olan Serkan Çınar, maça ait iddialarda bulundu. Çınar, "Bana yanlış görüntü izlettirdiler. Penaltıyı verince hakemliğim bitti" dedi.

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ensonhaber.com

Sky Spor'da Erman Özgür'ün konuğu olan eski hakem Serkan Çınar, hakemliğinin bittiği Rizespor-Galatasaray maçı hakkında çarpıcı sözler söyledi.

2018-19 sezonunda Süper Lig'in 32. haftasında Rizespor'un sahasında tartışmalı bir şekilde Galatasaray'a 3-2 mağlup olduğu maçın hakemi Serkan Çınar, verilen penaltıda VAR hakemi Alper Ulusoy'un kendisini çağırıp farklı pozisyonu gösterdiğini ve bu pozisyonun da yayında verilmediğini iddia etti.

"VAR hakemi beni çağırdı"

Ben pozisyonu aut verdim, yerimi aldım. Oyuncular da itiraz ediyor, çünkü bir ayak savurma var, vurma var. VAR hakemi, 'Kontrol ediyorum, hücum oyuncusu topa vuruyor, savunma oyuncusu hücum oyuncusunun ayağına vuruyor. Ofsayt'ı kontrol ediyorum' dedi. Burada iş değişti şimdi. Oyuncularda itiraz ediyor, 'Tamam beyler, çok hızlı gelişti olay biz de kaçırdık' diyoruz. 'VAR hakemi ofsaytı kontrol ediyor, vurma olduğunu söyledi gidip inceleyeceğiz' diyoruz.

"Bana gösterilen görüntü yayına gelmedi"

VAR hakemi çağırdı. Gittik baktık, bir görüntü gösterdiler bana... Dedim ki 'Bu pozisyon için beni niye çağırdınız, ne gördünüz bu pozisyonda' dedim. 'Hocam o görüntü değil, başka bir görüntü var. Biz sana göstereceğiz' dediler. Görüntü geldi. Tabii orda izlediğiniz ekranda küçük. Ben görüntüyü bakıyorum 'Siz burada teması görüyor musunuz' diyorum. 'Hocam burada vuruyor diyor. Hücum oyuncu burada topa vuruyor. Savunma oyuncusunun savurduğu ayak da hücum oyuncusunun ayağına geliyor' diyor. Tamam diyorum. Siz görüyor musunuz evet. Eminsiniz dimi diyorum. Evet diyorlar. Görüyorsanız o zaman tamam penaltıyı veriyorum dedim. Tamam hocam dediler. Verdik penaltıyı. Bana gösterilen görüntü yayına gelmiyor.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

"Gözlemci bana "Doğru karar verdin" dedi

İşin tuhaf tarafı ne biliyor musunuz? O yayına yansımayan görüntü... gözlemciler maç biter bitmez hemen gider yayıncı kuruluştan hemen görüntüyü alır, sahada hakemle 10-15 dakika hakemle toplantı yapar. Orada da kritik pozisyonları değerlendirir sonra gider raporunu yazar. Gözlemci geldi konuştuk falan, 'Serkancığım, verdiğin karar doğru. Ancak şöyle doğru, sana gösterilen görüntüyü yayına vermemişler. Sana gösterilen görüntüde sen haklısın' dedi. 'Bak dedi ben telefona aldım ama yayına vermemişler. Ben yönetmenden görüntüyü zor aldım. Vermek istemedi. Bu görüntüyü verirsek başımız yanar' demişler. Bana anlatılanı söylüyorum. ben telefonla konuştum ettim, yayıncı kuruluştan zorla aldım bana başımız yanar dediler' dedi. Bana telefondan açtı görüntüyü. Hakem arkadaşlarla soyunma odasındayız. Evet hocam bu görüntü gösterildi bana dedim. Tamam hocam haklısın dedi. Ama dışarısı kaynıyor. Ama VAR'daki kendilerini kurtarmak için muhtemelen ikili ilişkilerini kullanarak kamuoyuna, basına bu şekilde ilettikleri için... Gözlemciyi aradım 'Bana şu görüntüyü atar mısınız hakemliğim bitecek. En azından insanlara derdimi anlatabileyim' dedim. 'Atamam Serkancığım, benim de başım yanar' dediler. Bu konuyla ilgili daha sonra benim hakemliğim bitti.

Penaltı verdi, Galatasaray maçı çevirdi

Bu maçta Rizespor 2-1 önde iken 87. dakikada Onyekuru’nun pozisyonunu VAR sisteminden tekrar izleyen hakem Serkan Çınar penaltı noktasını göstermiş ve Diagne penaltıdan skoru 2-2’ye getirmişti.

12 dakika uzatma ilave edilen maçın 90+7. dakikasında Diagne, Galatasaray’ı 3-2 öne geçirmişti.

Hakemliği bitti

Konuk ekibin 3-2'lik üstünlüğüyle biten Rizespor - Galatasaray karşılaşması Serkan Çınar'ın hakemlik kariyerinde yönettiği son maç olarak tarihe geçmişti.

3-2 biten maçın ardından Galatasaray, son 2 haftaya averajla lider girmiş ve 2 hafta sonunda şampiyon olmuştu.

Tahkim Kurulu reddetti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, hakem Serkan Çınar'ın 2019-2020 sezonu için üst klasman listesinde yer almamasına yaptığı itirazı reddetmişti.

TFF'den yapılan açıklamada, Serkan Çınar'ın üst klasman hakem listesinde yer almamasına dair Merkez Hakem Kurulu (MHK) işlemine itirazının incelendiği belirtildi.

Açıklamada, yapılan müzakere neticesinde Serkan Çınar'ın itirazının oy birliğiyle reddedildiği bildirilmişti.