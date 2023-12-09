Serkan Damla: Adana Demirspor'u eski oyun felsefesine döndürmek istiyoruz Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-1 Adana Demirspor'un yardımcı antrenörlerinden Serkan Damla, yeniden eski oyun felsefelerine dönmek istediklerini ifade etti.

AA & Ensonhaber

Teknik direktör Patrick Kluivert ile yolların ayrılmasından sonra Galatasaray maçında Adana Demirspor'un başında yer alan yardımcı antrenörlerinden Serkan Damla, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Müsabakaya istedikleri gibi başlayamadıklarını aktaran Damla, "İlk yarı, planladığımız şekilde gitmedi. Galatasaray'ı ikinci bölgede karşılayıp hızlı oyuncularımızla pozisyona girmek istedik ama bunu gerçekleştiremedik. İkinci yarıda bunları yapmaya başladık. İkinci golü de bulabilirdik. Pozisyonlara girdik ama gol olmadı. Mağlup olduk. Önümüze bakacağız" diye konuştu.

"Beraber oynamayı seven bir takımız"

Eski performanslarına dönmek istediklerini aktaran Serkan Damla, "Belirli bir oyun anlayışımız vardı. Onu tekrar oturtmaya, oyunumuzu geliştirmeye çalışıyoruz. Beraber oynamayı seven bir takımız. Yeniden o kimliğimize bürünmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.