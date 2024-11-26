Serkan Damla: Sahadaki mücadelemiz bize asla yakışmadı

AA & Ensonhaber

Adana Demirspor'un teknik sorumlusu Serkan Damla, 5-0'lık Trabzonspor mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısında oyuna başlamadan önce her şeyi planladıklarını ifade eden Damla, "Maalesef genç, kırılgan ve tecrübesiz takım olduğumuz için erken gol bizi kırdı. Aslında ilk yarı pozisyonlarımız da vardı. İkinci yarı başında da şanssız gol yedik. Direncimiz çabuk kırılınca oyun konsantrasyonumuzu kaybettik" dedi.

Bundan önceki maçlarda rakibe daha yakın, temaslı oyun oynadıklarını dile getiren Damla, şunları kaydetti: