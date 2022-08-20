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    Serkan Kırıntılı: Birgün dönecek bu şans

    Ümraniyespor kalecisi Serkan Kırıntılı, Galatasaray maçının ardından değerlendirmeler yaptı. Tecrübeli eldiven, "Elimden geleni yaptım ama yetmedi" dedi.
    • 20.08.2022 - 09:26
    • Güncelleme : 20.08.2022 - 09:41
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    Serkan Kırıntılı: Birgün dönecek bu şans

    Süper Lig 'in 3. haftasında sahasında Galatasaray 'a son dakikalarda yediği golle 1-0 mağlup olan Ümraniyespor'da kaleci Serkan Kırıntılı açıklamalarda bulundu.

    "Elimden geleni yaptım"

    Özellikle 2. yarıda yaptığı kurtarışlarla takımını ayakta tutan tecrübeli eldiven, "Üzgünüz. Fenerbahçe karşısında kazanabilirdik. Antalyaspor karşısında hiç pozisyon vermedik. Geçen hafta Galatasaray'ın başına gelen, bu hafta bizim başımıza geldi. Rakip Galatasaray, büyük takım. Elimden geleni yaptım ama yetmedi. Bu şans bir yerde dönecek." ifadelerini kullandı.

    Serkan Kırıntılı: Birgün dönecek bu şans #1


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