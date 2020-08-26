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    Serkan Reçber koronavirüse yakalandı

    Kasımpaşa'nın CEO'su Serkan Reçber'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 26.08.2020 - 12:06
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    Serkan Reçber koronavirüse yakalandı

    Uzun süre TRT Spor'da görev yaptıktan sonra Beşiktaş'ta scout ekibinin başına geçen ancak kısa süre sonra istifa eden Serkan Reçber, daha sonra Kasımpaşa ile anlaşmıştı.

    İstanbul ekibinde CEO olarak görev yapan Reçber'in koronavirüse yakalandığı öğrenildi.

    HASTANEYE YATIRILDI

    44 yaşındaki futbol adamının, yapılan testin pozitif çıkması sonucu hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

    Serkan Reçber koronavirüse yakalandı #1

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