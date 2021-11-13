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    Serkan Tokat hakemliği bıraktı

    Maçı erken bitirdiği için hedef tahtasına konulduktan sonra hakemliği bırakan Halis Özkahya'nın ardından tecrübeli hakem Serkan Tokat da görevinden istifa etti.
    • Haber Merkezi
    • 13.11.2021 - 12:30
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    Serkan Tokat hakemliği bıraktı

    Süper Lig ’deki Gaziantep - Kasımpaşa maçında maçı 5 dakika erken bitirdikten sonra oyuncuları duşlardan geri çağırarak kalan bölümü oynayan Halis Özkahya’nın istifasının ardından Merkez Hakem Kurulu’nda bir şok daha meydana geldi.

    Merkez Hakem Kurulu’nun Video Yardımcı Hakem (VAR) seminerine VAR kadrosundaki Koray Gençerler, Mustafa Öğretmenoğlu ve Serkan Tokat’ın davet edilmediği bildirildi.

    Serkan Tokat hakemliği bıraktı #1

    SERKAN TOKAT GÖREVİ BIRAKTI

    Yaşanan gelişmelerin devamında ligin tecrübeli isimlerinden Serkan Tokat’ın hakemliği bıraktığı ifade edildi.

    Son dönemde tepkilerin odağında olan Merkez Hakem Kurulu’nda Serdar Tatlı yönetimi istifa ederken, yeni kurulan MHK’de de üst üste krizler yaşanması dikkat çekti.

    Serkan Tokat hakemliği bıraktı #2

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