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Serkan Tokat hakemliği bıraktı

Serkan Tokat hakemliği bıraktı

Maçı erken bitirdiği için hedef tahtasına konulduktan sonra hakemliği bırakan Halis Özkahya'nın ardından tecrübeli hakem Serkan Tokat da görevinden istifa etti.