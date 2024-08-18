Sertaç Komsuoğlu'ndan Ali Koç'a saldırı tepkisi: Sadece korkaklar arkadan saldırabilirdi

Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe karşılaştı ve müsabaka 2-2'lik beraberlikle sona erdi.
İlk yarısını sarı-lacivertlilerin 2-0 önde kapattığı müsabakanın ikinci yarısının ilk dakikalarında saha karıştı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tribüne giremeyen sarı-lacivertli taraftarlarına destek olmak amacıyla deplasman tribününe gitti.
Güvenlik önlemleri altında tribünden ayrılarak oyuncuların çıkış tüneline hareket eden Başkan Koç'a tribünlerden şişe ve yabancı maddeler atıldı.
Bir şişenin isabet etmesi ve görevlilerden Fatih Özkan'ın itmesiyle Ali Koç yerde kalırken, daha sonra ev sahibi kulüp görevlileri ile Ali Koç ve korumaları arasında arbede yaşandı.
Fenerbahçe Yöneticisi Sertaç Komsuoğlu, Başkan Ali Koç’un uğradığı saldırı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Komsuoğlu, saldırıyı gerçekleştirenleri ve onlara destek verenleri sert bir dille eleştirdi.
"SEN DE ÖYLE YAPTIN"
Komsuoğlu'nun açıklaması şu şekilde:
Sadece korkaklar ve aciziyet içinde olanlar arkadan saldırabilirdi. Sen de öyle yaptın. Elbette bunun hesabını sana ve sana sahip çıkanlara soracağız. Biz arkadan saldırılara, kahpece davranışlara, sinsice bekleyişlere, alışığız. Ama daha da önemlisi onlarla mücadeleye iki kat alışığız!
Ali Koç, Fenerbahçe için mücadele ediyor, Fenerbahçe taraftarı için göğsünü siper ediyor... Arkasından, sinsice, kahpece yapılanlara rağmen yılmıyor, Fenerbahçemiz için mücadeleye devam ediyor. Taraftarlarımız sadece üzerinde sarı lacivert çubuklu forması var diye ötekileştiriliyor, coplanıyor, biber gazına maruz kalıyor.
Yeri geliyor sahada sporcularımıza saldırılıyor, meşru müdafaa hakkını kullanan oyuncularımıza dava açılıyor. Biz canımız pahasına da olsa bu mücadeleden vazgeçmedik, geçmeyeceğiz.
Ve bir ilave. Fenerbahçe için var olan Başkanımıza da sonuna kadar sahip çıkmaya devam! İyi ki Fenerbahçeliyiz!
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