Sertaç Komsuoğlu'ndan Ali Koç'a saldırı tepkisi: Sadece korkaklar arkadan saldırabilirdi Fenerbahçe Yöneticisi Sertaç Komsuoğlu, Başkan Ali Koç’a yapılan saldırıya ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Komsuoğlu, saldırının hesabının sorulacağını vurguladı.

Haber Merkezi

Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe karşılaştı ve müsabaka 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

İlk yarısını sarı-lacivertlilerin 2-0 önde kapattığı müsabakanın ikinci yarısının ilk dakikalarında saha karıştı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tribüne giremeyen sarı-lacivertli taraftarlarına destek olmak amacıyla deplasman tribününe gitti.

Güvenlik önlemleri altında tribünden ayrılarak oyuncuların çıkış tüneline hareket eden Başkan Koç'a tribünlerden şişe ve yabancı maddeler atıldı.

Bir şişenin isabet etmesi ve görevlilerden Fatih Özkan'ın itmesiyle Ali Koç yerde kalırken, daha sonra ev sahibi kulüp görevlileri ile Ali Koç ve korumaları arasında arbede yaşandı.

Fenerbahçe Yöneticisi Sertaç Komsuoğlu, Başkan Ali Koç’un uğradığı saldırı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Komsuoğlu, saldırıyı gerçekleştirenleri ve onlara destek verenleri sert bir dille eleştirdi.

"SEN DE ÖYLE YAPTIN"

Komsuoğlu'nun açıklaması şu şekilde: