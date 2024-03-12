ensonhaber.com
Son olarak Sivasspor teknik direktörü olan Servet Çetin, YouTube'da yayın yapan Mehmet Demirkol'un konuğu oldu.
Sunucunun, "Bir günlüğüne birinin yerine geçmek istesen kimi seçerdin?" sorusunu yanıtlayan Servet Çetin, "Hz. Ebubekir’i seçerdim." dedi.
Neden sorusuna ise, "Peygamber efendimizin dostu. Onu görmek için." cevabını verdi.
Sosyal medyada viral oldu
Deneyimli futbol adamının bu sözleri sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı Servet Çetin'e destek mesajı attı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış