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Servet Çetin: Bir günlüğüne Hz. Ebubekir'in yerine geçmek isterdim

Servet Çetin: Bir günlüğüne Hz. Ebubekir'in yerine geçmek isterdim YouTube'da yayın yapan Mehmet Demirkol'un bu haftaki konuğu eski futbolcu Servet Çetin oldu. Demirkol'un Galaxy Rehberi programına katılan Servet Çetin, 'Hz. Ebubekir'in yerine geçmek isterdim' sözleriyle gündem oldu.