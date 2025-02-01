AA & Ensonhaber

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin, yapılacak transferler konusunda çok titiz davrandıklarını söyledi.

Servet Çetin, kulüp yöneticilerinin katılımıyla Amedspor Şehmus Özer Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, takıma katkı sağlayacak oyuncuları almak için çalışma yürüttüklerini belirtti.

"GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ OYUNCULAR VAR"

Transfer sürecini doğru yönettiklerini aktaran Çetin, şu ifadeleri kullandı:

Görüştüğümüz oyuncular var. Prensipte anlaştığımız oyuncular da var. Yapılan transferler dışında belki 2 transfer daha yapacağız. Bizler ince eleyip sık dokuyoruz. Bizim eksik bölgelerimiz beliydi. Amacımız alacağımız oyuncuyu bir an önce takıma katıp, ondan katkı sağlamak. O yüzden bizim izlediğimiz yolun daha doğru olduğunu düşünüyorum.

"BU LİGİN EN İDDİALI TAKIMLARINDAN BİRİYİZ"

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Burç Baysal ise ara transfer döneminde 5 oyuncuyu kadrolarına kattıklarını söyledi.

Teknik heyet ve yönetim ile yaptıkları değerlendirmeler sonucunda ihtiyaç duydukları mevkilere transferler yaptıklarını kaydeden Baysal, şöyle konuştu: