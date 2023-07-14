Servet Çetin: Sistemimize uygun oyuncuları katmaya çalışacağız Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, yeni sezon hedefine ilişkin, "Sivasspor’u ne kadar yukarılara taşır ne kadar sıralamada üst tarafta bitirirsek ne mutlu bize" dedi.

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İHA

2023-2024 sezonu hazırlıklarını sürdüren Sivasspor’da tecrübeli çalıştırıcı Rıza Çalımbay'ın yerine göreve başlayan Servet Çetin, açıklamalarda bulundu.

Çetin, yıldız transfer olarak nitelendiren futbolcu arayışında olmadıklarını söyleyerek, şunları dedi:

Öyle bir oyuncu alırız ki ismi yoktur ama takımda liderlik yapıp yıldız bir oyuncu olabilir. Bizim öyle isim alalım, yada isimle takımı götürelim diye bir düşüncemiz yok. Biz biraz daha takım oyunu oynamak isteyen, biraz daha mücadelenin üst düzeyde olduğu, bir biri için mücadele eden bir ekip kurmaya çalışıyoruz. O yüzden herkese kapımız açık. Bizim yapımıza uyun ve oyun sistemimize uygun oyuncuları katmaya çalışacağız.

"Sözleşmesi biten futbolcularla şuan için bir görüşme yok"

Takımda sözleşmesi biten oyuncularla görüşmediklerini belirten teknik direktör Çetin, şu ifadeleri kullandı:

Sözleşmesi biten futbolcularla şuan için bir görüşme yok. Onu değerlendireceğiz, şuan transferlere odaklandığımız için değerlendiremedik. İstediğimiz bölgelerdeki oyuncuları netleştirebilirsek daha sonra içeriye farklı oyuncular katabiliriz. Farklı düşüncelerimiz var. Ana hedefteki oyuncuları tespit edip aldıktan sonra işimiz kolaylaşacak. O konuda daha sağlıklı karar vereceğiz.

"4 hazırlık maçı yapacağız bir aksilik olmazsa"

Çetin, 17 Temmuz Pazartesi günü Erzurum kampının başlayacağını ifade ederek, şunları söyledi:

Erzurum kampında oynayacağımız 4 hazırlık maçında 2 rakibimiz belli oldu. Antalyaspor ile Ümraniyespor ile maç yapacağız. 1 tane İran takımı olabilir, 1 tane de Azerbaycan takımı olabilir ama şuan bu 2 maç net değil. Görüşmelerimiz devam ediyor. 4 hazırlık maçı yapacağız bir aksilik olmazsa.

"Doğru oyuncular tercih etmek lazım"

Servet Çetin son olarak, Sivasspor’un yeni sezondaki hedefinin üst sıralar olduğunu vurgulayarak, şu şekilde konuştu: