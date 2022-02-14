Servet Çetin, Szalai ve Kim Min Jae'yi eleştirdi

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin eski stoperlerinden Servet Çetin, yaptığı açıklamada, "Mesela Luciano, Lugano, Kjaer vardı. Bence onların yanında bunlar stoper değil" dedi.

Hem Fenerbahçe'de hem Galatasaray'da forma giyen, Süper Lig'de toplam 4 kez şampiyonluk sevinci yaşayan ve 59 kez A Milli takım forması giyen Servet Çetin, Ajansspor’a verdiği röportajda çarpıcı ifadeler kullandı.

- Futbola nasıl başladınız?

Mahallemizde Baki abi isminde biri vardı. Kartalspor’un altyapı seçmelerine götürdü. Beni beğendiler. Fakat o dönem Kartalspor’un tesisleri tadilatta olduğu için Cevizli’de idman yapıyorlardı. Benim de Cevizli’ye trenle gidip gelmem lazımdı. Fakat param olmadığı için trene kaçak binmem gerekiyordu. Korktum ve gitmek istemedim. Benden bir sene sonra biraderim İrfan, Kartalspor’a yazıldı. Oranın lisanslı futbolcusu oldu. Tadilat bitmişti ve Kartal’da idman yapmaya başlamışlardı. Bir gün kardeşim İrfan’ın hocası eve telefon açtı. ‘Bugün hazırlık maçımız var. İrfan evde mi?’ diye sordu. ‘Yok’ dedim. ‘Peki sen top oynamasını biliyor musun’ dedi. Ben de ‘Evet’ diye cevap verdim. O gün maça gittim ve oynadım. Beni tekrar beğendiler. Bir süre sonra da Kartalspor’un lisanslı oyuncusu oldum.





"MAHALLE MAÇLARINDA GOLLER BENDEN SORULURDU"

-Futbola başladığınızda mevki olarak yine stoper miydiniz?

Mahalle takımlarında oynarken forvettim. Ama öyle böyle forvet değil. Hareketli, çabuk, gol vuruşları iyi olan bir oyuncuydum. Sonra boyum ve fiziğim birden gelişince önce sağ bek sonra da stopere kaydım.





"KİMSEYİ İDOL OLARAK GÖRMEDİM"

-İdolünüz veya hayran olduğunuz bir futbolcu var mıydı?

Futbol hayatımda kimseyi idol olarak görmedim. Tabii ki beğendiğim, takdir ettiğim oyuncular vardı ama onlar gibi olamayacağım için idolüm yoktu. Her zaman kendimi geliştirip bir yerlere gelmeye çalıştım.





"SADECE MARCAO İYİ, DİĞERLERİ SIRADAN"

-Şu anda üç büyüklerde oynayan stoperlerden hangilerini beğeniyorsunuz? Özellikle Fenerbahçeli Atilla Szalai ve Kim Min Jae için yorumunuzu merak ediyorum.

İkisini de beğenmiyorum. Aynı şekilde Beşiktaş’ın stoperlerini beğenmiyorum. Galatasaray’daki Marcao iyi. Diğerleri bana göre oraların oyuncuları değil. Bu takımlara daha iyi stoperler alınabilir.





"SZALAİ VE KİM STOPERSE, LUGANO NEYDİ?"

-Szalai ve Kim’e Avrupa’dan teklifler var ama…

Ortalıkta stoper olmadığı için onlar da kıymete biniyor. Bu zamanda iyi stoper bulmak zor. O yüzden çok değerlendiler. Bizim dönemimizde daha kaliteli stoperler vardı. Szalai ve Kim’in abartıldığını düşünüyorum. Ahım şahım bir şey yaptıkları yok. Oyuna katılmıyorlar. Kaç tane golleri var? Savunmayı da iyi yapmıyorlar. Fenerbahçe’deki eski stoperlere bir bakın. Mesela Luciano, Lugano, Kjaer vardı. Bence onların yanında bunlar stoper değil. Aralarında dağlar kadar fark var.”