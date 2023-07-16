Servet Çetin: Taraftar bizi desteklerlerse son derece mutlu oluruz Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un teknik direktörü Servet Çetin, transferde acil ihtiyaçları olan mevkilerde arayışlarının devam ettiğini söyledi.

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AA

Sivasspor'un yeni teknik direktörü Servet Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivasspor'da çalışmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Çetin, ekip olarak gençleri önemsediklerini belirterek, şunları dedi:

Yeter ki gençler bize bir şeyler göstersinler, tereddütsüz onlara forma şansı veririz. Yetenekli genç oyuncularımız var. Sadece biraz fizik olarak eksiklikleri var. Onları da elimizden geldiğince tamamlamaya çalışacağız.

"Şu an oyuncuların arayışı içerisindeyiz"

Transferde acil ihtiyaçları olan 4 mevkiye odaklandıklarını ve bu bölgelere takviye yapacaklarını anlatan Çetin, şu ifadeleri kullandı:

Bir stoper, bir altı numara, iki forvet, belki bir de sekiz numara transfer etmek istiyoruz. Acil bölgeler bunlar çünkü oradan giden oyuncularımız var. Bu nedenle yerini doldurmamız gerekiyor. Şu an o oyuncuların arayışı içerisindeyiz.

"Sezon sonunda ekip olarak ayrıldık"

Sivasspor'da daha önce futbolcu olarak da görev yaptığını anımsatan Çetin, şu şekilde konuştu:

Burada bir yıl futbol oynadım, 4 yıl da yardımcı antrenörlük yaptım. Sezon sonunda ekip olarak ayrıldık. Sonrasında ise 'biraz dinlenirim, ondan sonra gelecek tekliflere bakarım' dedim. İzmir'de evdeyken kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz'dan telefon geldi. İzmir'den İstanbul'a gittim ve başkanımız ile yaptığım görüşmede prensipte anlaştık.

Çetin, Sivasspor'un evi gibi olduğunu, burada teknik direktör olarak çalışmanın ve emek vermenin çok güzel olacağını dile getirdi.

Güzel şeyler başarmak istediğini ve bunun için çok çalışacağını vurgulayan Çetin, Sivasspor'u layık olduğu üst sıralarda tutmaya çalışacağını ifade etti.

Futbolculardan Erdoğan Yeşilyurt'un takımdan ayrıldığını hatırlatan Çetin, başka bir oyuncuyla ilgili şu anda teklif olmadığını aktardı.

"Şu anda neticelenen bir şey yok"

Transfer etmek istedikleri oyuncularla görüşmelerin devam ettiğini anlatan Çetin, şöyle konuştu:

Şu anda neticelenen bir şey yok. Görüşmelerimiz devam ediyor. Transferler birkaç kulübün dışında, diğer kulüpleri maddi olarak zorluyor. Biz de elimizden geldiğince kulüp bütçemize uygun, kulübümüzü zorlamayacak, bize uygun oyuncuları tercih etmeye çalışıyoruz. Gerçekten kulüplerin bu yıl işleri çok zor. Kulüpler ayakta kalmak için transferler yapacak ama kulüp bütçelerini de düşünerek hareket etmek bence en doğrusu.

"Taraftar bizi desteklerlerse son derece mutlu oluruz"

Çetin, taraftara da çağrıda bulunarak, şunları kaydetti: