Servet Çetin'den Beşiktaş maçının hakemi Zorbay Küçük'e tepki Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, Beşiktaş maçı sonrası hakem Zorbay Küçük'ün kararlarıyla oyuna etki ettiğini belirtti.

AA & Ensonhaber

Süper Lig'in 4. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'a 2-0 kaybeden Sivasspor'un 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, hakem Zorbay Küçük'ün maçın önüne geçtiğini söyledi.

"Futbol konuşmak istiyorum ama hakemler izin vermiyor"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çetin, "Futbol konuşmak istiyorum ama hakemler izin vermiyor. 38. dakikada Gedson'un hareketi net kırmızı karttı. Rakibin 10 kişi kalması oyunun seyrini değiştirebilirdi. Bunları bahane olarak söylemiyorum, Beşiktaş galibiyeti hak etmiştir. Hakem oyunun seyrini etkilemiştir. Gedson sahada olmasa farklı bir maç olabilirdi. Bakhtiyor Zaynutdinov'un Murat'ın ayağına bastığı ve sonrasında süpürdüğü pozisyonda sarı kart yok. Hakem düdük ağzında gezdi, bizim aleyhimize çaldı. Biraz daha dikkatli olmalarını söylüyorum. Böyle bir maç yöneteceğini bilsem hazır olmayan oyuncularımı oynatır hazırlardım. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum ama hakem maçın önüne geçmiştir" ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmalarının devam ettiğini aktaran Çetin, "Forvet düşünüyoruz, farklı bir bölge için de çalışmalarımız var. Transfer dönemi bitmeden o oyuncuları alabilirsek daha iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.