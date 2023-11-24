Servet Çetin'den çok konuşulacak sözler: Küpe takıyorum çünkü... Sivasspor'un 42 yaşındaki teknik direktörü Servet Çetin, Türk futboluna yönelik açıklamalarda bulundu. Eski savunma oyuncusu, çok konuşulan küpesi hakkında da konuştu.

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Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe ve Galatasaray'la ikişer kez şampiyonluk yaşayan, A Milli Takım formasını 59 kez terleten Servet Çetin, Antalyaspor altyapısı, Trabzon, Konya ve Sivas'taki yardımcı antrenörlük görevlerinin ardından bu sezon Sivasspor'da teknik direktör olarak dümenin başına geçti.

"Bizde 13 yabancı var ama..."

42 yaşındaki hoca, hedefleri, Süper Lig ve Türk futbolu hakkında Sabah'a konuştu.

İşte o röportajdan bazı satır başları...

Oyuncuyken de böyle düşünüyordum saha içinde de dışında da yabancıya karşıyım. Montella'nın 4 maçta yaptıklarıyla gurur duydum. İnanıyorum ki EURO 2024'te çok iyi işler yapacak ama bunlardan bağımsız, yerliden yanayım. 14 yabancı hakkı var. Herkes kullanıyor. Bizde sayı 13. Önceden yapılan sözleşmeler elimizi bağlıyor. Türk bulabilsem sayıyı asgariye indiririm. Zamanla bunu yapacağım.

"Erkek adam küpe takar mı? diyenlerdendim"

Erkek adam küpe takar mı? diyenlerdendim. Küpe takıyorum diye millet eleştiriyordu. Elin yabancısı takınca bir şey yok. Çıkarmayı düşünüyordum ama eleştiriler sonrası takmaya devam ettim. Böyle de hoca olurmuş dedirtmek için. İyi bir noktaya gelince çıkaracağım. Onu da zamanı gelince söylerim.

"Takım tutmam, duruma bakarım"

Hiçbir zaman takım tutmadım. İnsanlara şunu aşıladım. Hangi formayı giyersem onun için elimden geleni yaparım. İsim vermeyeyim ama bazı arkadaşlarım var Galatasaray'la, Fenerbahçe'yle özdeşleşiyor. Yarın bir gün diğer takımda nasıl çalışacaksın. O günkü şartlara bakarım hangisi uygunsa ona giderim.

"Hakemler düzelmez"

Hakemler düzelmez. VAR var, daha ne olsun. VAR olduğu halde hata oluyorsa buna insan açıklama yapamıyor. VAR olmadan önce 'İnsansın hata yapabilirsin' diyorduk, VAR'a rağmen hatayı kabullenemiyorum. Hak yeniyor. Göz göre göre hak yenmesi zoruna gidiyor insanın.

Öte yandan Servet Çetin, en iyi savunma hattının Galatasaray'da olduğunu söyledi.