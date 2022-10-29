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    Servet Çetin'den Cumhuriyet Bayramı kutlaması

    Eski futbolcu Servet Çetin, günün anısına askeri üniforma giydiği pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 29.10.2022 - 15:04
    • Güncelleme : 29.10.2022 - 15:20
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    Servet Çetin'den Cumhuriyet Bayramı kutlaması

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, yurt genelinde coşkuyla kutlanıyor.

    Geçtiğimiz dönemlerde Fenerbahçe, Galatasaray ve A Milli Takım'da forma giyen Servet Çetin de, bayram kutlamasını es geçmedi.

    Futbol hayatı süresince hiç kimseyi rol model almadığını iddia eden Çetin, günün anısına kılık değiştirdi.

    Askeri üniforma giydi

    Doğallığı ile öne çıkan eski futbolcu, 87 bin takipçili Twitter hesabından eski dönem askeri üniforma giydiği görüntülerini paylaştı.

    Üniformasını giyen Çetin, eline aldığı kılıç ile kameralara poz verdi.

    İşte o paylaşım...

    Servet Çetin den Cumhuriyet Bayramı kutlaması #1

    Servet Çetin den Cumhuriyet Bayramı kutlaması #2

    Servet Çetin den Cumhuriyet Bayramı kutlaması #3

    Servet Çetin den Cumhuriyet Bayramı kutlaması #4

    Servet Çetin den Cumhuriyet Bayramı kutlaması #5


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